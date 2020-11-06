Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.11.2020 (12:25)

Экипажи вертолетов «Терминатор» в Ставропольском крае провели пуски ракет с огибанием рельефа местности

Летчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае выполнили боевые пуски ракет на одном из специализированных авиационных полигонов.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отработали задачи по полетам в заданный район, проведению воздушной разведки и аэронавигации.

После обнаружения наземных объектов условного противника, имитирующих командный пункт и склады с вооружением, экипажи выполнили боевые стрельбы с применением неуправляемых авиационных ракет и пушек, входящих в состав вооружения боевых машин, успешно поразив все цели.

Кроме того, экипажи вертолетов выполнили маневры по уходу от средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы условного противника, отработав полеты с огибанием рельефа местности.

Всего в мероприятиях учебно-боевой подготовки было задействовано 15 экипажей военно-транспортных вертолетов МИ-8АМТШ «Терминатор» ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Экипаж Су-30СМ морской авиации ЧФ обеспечил учение по ПВО новейшего патрульного корабля «Павел Державин»
Военные медики ЮВО в Абхазии приняли на лечение более 100 местных жителей с коронависной инфекцией
Командующий войсками ЮВО проверил воинские части армейского корпуса Черноморского флота в Крыму
В мотострелковом соединении ЮВО в Волгограде чествовали военных разведчиков

Метки:
Вертолеты , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false