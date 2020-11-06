06.11.2020 (12:25)

Экипажи вертолетов «Терминатор» в Ставропольском крае провели пуски ракет с огибанием рельефа местности

Летчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае выполнили боевые пуски ракет на одном из специализированных авиационных полигонов.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отработали задачи по полетам в заданный район, проведению воздушной разведки и аэронавигации.

После обнаружения наземных объектов условного противника, имитирующих командный пункт и склады с вооружением, экипажи выполнили боевые стрельбы с применением неуправляемых авиационных ракет и пушек, входящих в состав вооружения боевых машин, успешно поразив все цели.

Кроме того, экипажи вертолетов выполнили маневры по уходу от средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы условного противника, отработав полеты с огибанием рельефа местности.

Всего в мероприятиях учебно-боевой подготовки было задействовано 15 экипажей военно-транспортных вертолетов МИ-8АМТШ «Терминатор» ЮВО.

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