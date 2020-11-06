06.11.2020 (13:20)

Командующий войсками ЮВО уточнил план развития парка «Патриот» в Севастополе

Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников в ходе своей рабочей поездки в город Севастополь уточнил план строительства объектов военно-патриотического парка «Патриот».

Руководство парка «Патриот» доложило командующему войсками ЮВО сроки введения объектов первой очереди – входной группы, площадок статического и динамического показа военной техники, а также зрительских трибун. На площадке динамического показа боевых возможностей военной техники планируется к концу текущего года оборудовать трамплин, ров с водой, колейный мост и участок для демонстрации танкового вальса.

Изучив предложения по оборудованию территории будущего военно-патриотического парка, генерал армии А. Дворников предложил предусмотреть на территории центрального кластера «Южный» размещение объектов «Гонки Героев». Маршрут командной военно-спортивной игры включает более 30 препятствий различной сложности. Также командующий предложил оборудовать музей «Партизанская деревня» на одной из площадок парка в районе Мекензиевых гор.

Строительство парка «Патриот» в Севастополе организовано в тесном взаимодействии с администрацией города. Парк включает в себя несколько кластеров, в том числе: «Южный», «Мекензиевы горы», «30-я береговая батарея». Кроме того, самостоятельным объектом парка станет сторожевой корабль «Сметливый», переоборудованный в музей и установленный в районе «Минной стенки».

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