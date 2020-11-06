06.11.2020 (12:48)

Военные химики провели дезинфекцию судоремонтного завода в Балтийске

Военнослужащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Балтийского флота и подразделения РХБЗ соединения морской пехоты продезинфицировали здание администрации, цеха и территорию 33-го судоремонтного завода в Балтийске.

Специальным водным раствором, содержащим 2/3 гипохлорита кальция, были обработаны кабинеты, подвалы, технические и чердачные помещения, цеха, специальная техника и территория завода. В общей сложности военнослужащие Балтийского флота продезинфицировали более 22 тысяч квадратных метров территории.

Военнослужащие флотских подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Дезинфекции подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезобработки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице