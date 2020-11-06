06.11.2020 (12:02)

С морскими пехотинцами Балтийского флота проведена тренировка на психологической полосе препятствий

В рамках выполнения мероприятий плана боевой подготовки с военнослужащими соединения морской пехоты Балтийского флота проведена тренировка на специальной психологической полосе препятствий, оборудованной на полигоне Хмелёвка.

Данная полоса предназначена для закрепления личным составом ранее приобретённых навыков морально-психологической устойчивости.

Прохождение специальной психологической полосы препятствий длиной более 500 метров максимально приближено к условиям ведения боевых действий. Дымовые завесы и открытый огонь сопровождаются звуками ведения боя (стрельбой и взрывами).

После прохождения полосы военнослужащими специалисты подразделения психологической работы провели психодиагностические мероприятия со всеми участниками забега для определения психоэмоционального состояния, влияющего на качество выполнения поставленной задачи военнослужащими в учебном бою.

Всего к прохождению специальной психологической полосы препятствий было привлечено более 100 военнослужащих соединения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице