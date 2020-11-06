06.11.2020 (10:05)

Экипаж Су-30СМ морской авиации ЧФ обеспечил учение по ПВО новейшего патрульного корабля «Павел Державин»

Экипаж новейшего патрульного корабля (ПК) «Павел Державин», построенного для Черноморского флота (ЧФ), выполнил проверку средств противовоздушной обороны (ПВО) в рамках государственных ходовых испытаний корабля.

В проверке был задействован экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ из состава морской авиации и ПВО ЧФ.

В ходе мероприятия Су-30СМ выполнял роль противника, имитируя заход на боевой курс для нанесения условного авиаудара.

Боевые расчёты ПВО ПК «Павел Державин» выполнили проверку всех систем противовоздушной обороны и отработали алгоритм действий по обнаружению, сопровождению, захвату цели и уничтожению условного противника корабельным оружием.

Ранее в ходе заводских испытаний на корабле были произведены проверочные стрельбы из артиллерийской установки АК-176, крупнокалиберных корабельных пулемётов и противодиверсионных гранатометных комплексов.

После завершения всех испытаний ПК «Павел Державин» войдет в состав Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

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