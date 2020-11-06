06.11.2020 (11:10)

В соединении дальней авиации в Саратовской области подвели итоги учебного года

В Саратовской области в соединении дальней авиации подвели итоги учебного года.

Экипажи Энгельсского соединения успешно выполнили план боевой подготовки, включая установленные нормы налета и задачи по боевому применению. За отчетный период проведены десятки летно-тактических и специальных учений с подразделениями и частями соединения.

«В 2020 году мы выполнили около 10 воздушных патрулирований над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В августе совершили перелет с аэродрома Энгельс на самый северо-восточный аэродром нашей страны Анадырь на Чукотке, преодолев при этом около семи тысяч километров. Летчики соединения приняли активное участие в СКШУ «Кавказ-2020» и учении «Славянское братство-2020», в ходе которого экипажи отработали практические действия с авиацией Республики Беларусь. Помимо этого, летный состав нашего соединения на двух стратегических сверхзвуковых ракетоносцах Ту-160 поставили новый рекорд дальности и продолжительности полета, преодолев свыше 20 тысяч километров и находясь в воздухе боле 25 часов», – заявил командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.

В течение учебного период большое внимание руководящего состава соединения уделялось подготовке молодых летчиков.

«С недавнего времени молодых летчиков, которые показали высокие показатели во время учебы в высших военных заведениях стали сразу назначать на помощников командира кораблей Ту-160. Сейчас выпускники 2019 года отрабатывают взлеты и посадки в простых метеоусловиях, технику пилотирования, осваивают взаимодействие с группой руководства полетами, а также действия в нештатных ситуациях», – подчеркнул командир соединения.

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