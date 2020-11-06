06.11.2020 (09:14)

Военные медики приступили к лечению пациентов с коронавирусом еще в двух больницах Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России стали оказывать помощь в лечении пациентов, зараженных коронавирусом, уже в пяти медицинских учреждениях Курганской области. Раньше медики работали в трех больницах региона: в двух - в Кургане, и одной - в Шадринске.

В результате перераспределения врачебных групп военные специалисты приступили к лечению пациентов еще в двух больницах Кургана. Совместно с курганскими врачам военные медики ведут прием пациентов в едином приемно-сортировочном отделении, что позволяет равномерно распределять нагрузку на лечебные учреждения региона.

Кроме того, военные специалисты регулярно проводят совещания с представителями администрации области. Отдельная группа военных медиков консультирует и ведет лекции в медицинских учреждениях для выработки единого подхода в диагностировании и лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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