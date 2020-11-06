06.11.2020 (08:57)

Российские разведчики военной базы провели учения с использованием комплексов разведки в Таджикистане

Разведывательные подразделения российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, провели учение с применением комплексов разведки «Фара» и «Соболятник».

В ходе розыгрыша тактического эпизода на горном полигоне Ляур разведчики, выполнили рейдово-поисковых и диверсионных действий. Применив радиолокационную станцию, «Соболятник» определили и сопровождали подвижный командный пункт условного противника. Затем при помощи современной станции ближней разведки «Фара» навели для поражения условной цели крупнокалиберные пулеметы.

На учениях отрабатывались вопросы планирования, управления и взаимодействия групп при проведении операций по борьбе с условными незаконными вооруженными формированиями.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре.

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