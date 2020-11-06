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06.11.2020 (08:00)

Несколько тысяч военнослужащих ВВО проводят сезонное обслуживание военной техники в Бурятии

Несколько тысяч военнослужащих объединения Восточного военного округа в Республике Бурятия завершают  сезонное обслуживание вооружения, военной техники (ВВТ) перед  зимней эксплуатацией.

В Улан-Удэнском и Кяхтинском гарнизонах обслуживание и ремонтно-восстановительные работы на технике проводятся в парках боевых машин, пунктах дислокации подразделений, а также местах хранения техники на полигоне «Бурдуны».  

При обслуживании современных образцов вооружения, автомобильной и бронетанковой техники, военные специалисты проверяют исправность и работоспособность систем, агрегатов, узлов и оборудования, проводят осмотры топливных баков, двигателей и заменяют технические жидкости.

В течение месяца будут выполнены  технические операции по регулировке основных узлов, проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем ВВТ.

С военнослужащими из числа водителей, механиков-водителей проводятся занятия по особенностям эксплуатации техники в зимних условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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