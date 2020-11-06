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06.11.2020 (07:57)

Корвет для ТОФ «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» проводит испытания корабельного оружия в Японском море

Новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, продолжает в Японском море программу заводских ходовых испытаний, где на данном этапе экипаж, совместно со сдаточной командой, проверяет надёжность корабельных артиллерийских систем.  

Сегодня корвет провёл очередные испытательные стрельбы по морским и воздушным целям из 100-миллиметровой универсальной корабельной артустановка А-190 и шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630, отработал постановку радиоэлектронных помех с применением 122- мм пусковой установки ПК-10.

            Работу корабля в море обеспечивают самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ.

            На очереди подготовка к испытанию противолодочного оружия и противокорабельного комплекса крылатых ракет «Уран».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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