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06.11.2020 (07:10)

Подразделение специального назначения ВВО отразило нападение на колонну техники в ходе учения под Хабаровском

С военнослужащими соединения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, проведено комплексное тактико-специальное учение.

В ходе мероприятия  военнослужащие отработали порядок действий при отражении нападения на колонну военной техники, ведении ближнего боя, а также вопросы обеспечения безопасности на транспорте.

По условиям учения колонна техники совершая марш, попала в засаду организованную условной диверсионно-разведывательной группой. Был организован учебный бой,  после прибытия усиления была проведена нейтрализация «противника».

В практических действиях приняло участие несколько десятков военнослужащих подразделения специального назначения. Для проведения тренировок использовалось более значительное количество холостых боеприпасов и средств имитации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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