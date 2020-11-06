06.11.2020 (07:06)
В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье стартовал сбор с командирами боевых машин и танков
В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае начался сбор с командирами БМП-2 и танков на допуск к самостоятельной работе.
Мероприятие проходит в рамках подготовительных мероприятий к зимнему периоду обучения, который стартует 1 декабря.
Сбор проводится в два этапа. На первом этапе командиры сдают зачёты, в ходе которых командованием осуществляется проверка теоретических знаний младших командиров.
На втором этапе сбора военнослужащие пройдут проверку практических навыков самостоятельного управления боевыми машинами пехоты БМП-2 и танками Т-72Б3.В мероприятии принимают участие более 50 командиров младшего звена, задействовано около 30 единиц военной техники
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