06.11.2020 (06:48)

В Бурятии учебно-методические сборы с подразделениями разведки ВВО завершились в День военного разведчика

В общевойсковом объединении, дислоцированном на территории Республики Бурятия, завершились учебно-методические сборы со специалистами разведки. Завершение проведения данных сборов совпало с празднованием Дня военного разведчика.

В плане проведения сборов с руководителями учебных групп были включены такие занятия, как преодоление полосы препятствий «Тропа разведчика», уничтожение диверсионной группы условного противника, захватят пленного.

«Тропа разведчика» представляет из себя километровую полосу. Она разработана военными профессионалами и включает в себя более 30 элементов, которые должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях: каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений.

Также в ходе сборов были проведены методические занятия по рукопашному бою, военной топографии, минно-взрывному делу, тактической подготовке и приемам маскировки. В ходе подготовки данных занятий был учтен опыт современных вооруженных конфликтов по применению минно-взрывных заграждений, разведке объектов с использованием беспилотных летательных аппаратов и применению штатных средств маскировки и имитации.

Проведение сборов завершилось празднованием Дня военного разведчика. Командование общевойскового объединения поздравило специалистов разведки со 102-й годовщиной праздника, а военнослужащих, отличившихся в ходе проведения международных армейских игр, полевых выходов и учений наградили ценными подарками и грамотами.

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