06.11.2020 (06:47)

Расчеты ЗРК «Бук» ВВО в Забайкалье прикрыли объекты военной инфраструктуры от авиационно удара условного противника

Расчеты зенитного ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе практической тренировки предотвратили нанесение авиационного удара условного противника по объектам военной инфраструктуры с помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук».

По замыслу, противник спланировал уничтожение зданий и сооружений массированным ударом авиации. Получив задачу, личный состав расчетов осуществил развертывание специального оборудования ЗРК и средств обнаружения. Определив координаты целей и высоты при помощи радаров, входящих в состав комплекса, военнослужащие произвели захват и уничтожение высокоманевренных объектов на безопасном расстоянии от района расположения учебными пусками ракет.

Кроме того, зенитчики организовали оборону комплексов, и маскировку огневых позиций.

В общей сложности на практических занятиях приняли участие свыше 100 военнослужащих и было задействовано около 20 единиц военной техники.

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