06.11.2020 (06:46)

Разведчики Амурского общевойскового объединения ВВО провели соревнования на звание лучшего специалиста

Накануне празднования Дня военного разведчика в мотострелковом соединении общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Амурской области, состоялись соревнования на звание лучшего специалиста разведки соединения.

В ходе соревнований разведчики показали свое мастерство в точности стрельбы из ПМ, АК-74М, СВД. Участники соревнований выполнили нормативы по маскировке с использованием штатных и подручных средств, закладке минно-взрывных устройств, в преодолении специализированной полосы препятствий – «тропы разведчика». Все этапы соревнования военнослужащие выполняли со штатным вооружением в современной экипировке «Ратник».

По итогам соревнования, разведывательные группы и разведчики занявшие призовые места получили ценные призы и грамоты от командования соединения. Ближайшее время они примут участие в окружных соревнованиях.

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