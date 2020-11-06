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06.11.2020 (06:46)

На Сахалине состоялись показательные выступления разведчиков ВВО по рукопашному бою

Военнослужащие подразделений разведки армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине повели показные выступления, посвященные празднованию Дня военного разведчика.

На специальной площадке школы ДОСААФ военные разведчики армейского корпуса ВВО для гостей и жителей города Южно-Сахалинска подготовили показательную программу по ведению огневого боя с применением средств имитации, холостых патронов, поединков по рукопашному бою
с применением холодного оружия.

В праздничных мероприятиях военные разведчики продемонстрировали современное снаряжение и экипировку «Ратник», а также современные образцы стрелкового и холодного оружия, комплексы связи и приборы разведки.

На празднование 102-ой годовщины военного разведчика присутствовали военнослужащие Южно-Сахалинского гарнизона, члены их семей, школьники, участники Всероссийского движения «Юнармия», а также гости и жители города Южно-Сахалинска.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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