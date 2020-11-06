06.11.2020 (06:45)

Повышающие иммунитет продукты включены в зимний рацион питания военнослужащих Амурского объединения ВВО

Столовые соединений и частей общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, перешли на зимний рацион питания военнослужащих. Особое внимание в обновленном меню уделяется профилактики простудных заболеваний. Для этого используются проверенные временем продукты народной медицины - лук и чеснок. Кроме того, во взаимодействии с медицинскими специалистами, разрабатываются варианты питания с использованием других продуктов повышающих иммунитет организма.

В зимнее меню включили сало (шпик), консервированные овощи, рыбные и другие блюда, обеспечивающие сохранение калорийности в условиях низких температур. В салат-бары пополнили холодные закуски, в приготовлении которых используется рыба, а также паштеты и студни. Энергетическая ценность суточной нормы питания военнослужащего в обновленной раскладке составила более 4000 киллокалорий.

Особенностью текущего года стало использование дальневосточной рыбы - горбуши, кеты и других видов. Также, с прошлого года практикуется проведение дней национальной кухни, на которых готовятся блюда коренных народов Дальнего Востока и других народов России. Практика хорошо себя зарекомендовала и пользуется большой популярностью у военнослужащих.

В зимний период для обеспечения занятий на полигонах организовано дополнительное питание с выдачей горячего чая, хлеба, сала, лука и чеснока. Дополнительное питание стимулирует устойчивость организма к вирусным заболеваниям.

Напомним, в столовых военнослужащим предоставлено на выбор не менее 2-3 блюд на каждый прием пищи и 5 видов салатов в салат баре, который организован по принципу шведского стола. Блюда готовятся с учетом пожеланий военнослужащих, которые они сами предлагают через опросы и анкеты. Питание в столовых организовано с использованием автоматизированной системы биометрического контроля. Благодаря данной системе удается планировать необходимое количество продуктов и контролировать прием пищи военнослужащими.

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