06.11.2020 (06:44)

Амурское отделение ДОСААФ подготовило для ВВО около 200 призывников по востребованным специальностям

Амурское региональное отделение ДОСААФ с начала года подготовило для Восточного военного округа около 200 призывников по военно-учетным специальностям. Большая часть из них успешно служат по специальностям в войсках, а треть решила остаться для службы по контракту.

Молодые люди осваивают специальности водителей категорий «С», «D» и «Е», водителей многоцелевых тягачей МТЛБ и пневмоколесных кранов. С прошлого года ведется подготовка парашютистов-водителей, которые кроме освоения программы водителя категории «С» проходят воздушно-десантную подготовку с совершением прыжков с парашютом в Амурском авиаклубе ДОСААФ.

Отделение считается одним из лучших в стране. Так по итогам прошлого года отделение заняло первое место в системе ДОСААФ России. У юношей допризывного возраста все большее желание вызывает возможность бесплатно получить специальность в высококвалифицированном учреждении. Каждый допризывник поступив на обучение может заранее выбрать свою деятельность в войсках и даже выбрать место и род войск для службы.

Всего из Амурской области спланировано призвать в осенний призыв около 800 человек. Призыв проводится со строгим соблюдением карантинных мер.

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