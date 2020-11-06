06.11.2020 (06:43)

Модернизированный фрегат ТОФ «Маршал Шапошников» поставлен в док «Дальзавода» перед завершающим этапом заводских ходовых испытаний

Сегодня, перед выходом на завершающий этап заводских ходовых испытаний, модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» заведён в сухой док АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке.

Постановке в док предшествовали три выхода корабля в Японское море, где экипаж совместно со сдаточной командой, проверил работу силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации.

В доке будет произведена окончательная окраска подводной части корпуса и его ревизия, проверена донно-забортная арматура.

Ремонт и модернизация фрегата проводится на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке. На «Маршале Шапошникове» выполнен ремонт корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование. В ходе модернизации получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр-НК», «Уран», новейшее артиллерийское вооружение.

Планируется что до конца текущего года фрегат «Маршал Шапошников» вернется в состав Тихоокеанского флота.

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