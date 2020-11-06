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06.11.2020 (03:00)

Специалисты дальней авиации приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации

В Саратовской области в соединении дальней авиации проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний период эксплуатации.

         На каждой единице техники будет проведено около 30 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.

         Сезонное техническое обслуживание  пройдет военная и специальная техника, находящаяся на вооружении авиационного соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95мс.

         Проведение данного обслуживания повышает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники.

        Для  качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ.

         «На авиабазе Энгельс осенью мы выполняем работы по  переводу авиационной техники для эксплуатации в осенне-зимний период. Эти мероприятия продлятся до середины ноября, выполняем работы по замене и очистки топливных, масленых фильтров, также покрасочные» - сказал заместитель командира эскадрильи на самолётах Ту-160 по инженерно-авиационной службе майор Павел Бородавка

         Перед началом нового учебного периода будет выполнен контрольный смотр выполненных работ на каждом образце техник.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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