06.11.2020 (03:00)
Специалисты дальней авиации приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации
В Саратовской области в соединении дальней авиации проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний период эксплуатации.
На каждой единице техники будет проведено около 30 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.
Сезонное техническое обслуживание пройдет военная и специальная техника, находящаяся на вооружении авиационного соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая стратегическими ракетоносцами Ту-160 и Ту-95мс.
Проведение данного обслуживания повышает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники.
Для качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ.
«На авиабазе Энгельс осенью мы выполняем работы по переводу авиационной техники для эксплуатации в осенне-зимний период. Эти мероприятия продлятся до середины ноября, выполняем работы по замене и очистки топливных, масленых фильтров, также покрасочные» - сказал заместитель командира эскадрильи на самолётах Ту-160 по инженерно-авиационной службе майор Павел Бородавка
Перед началом нового учебного периода будет выполнен контрольный смотр выполненных работ на каждом образце техник.