05.11.2020 (21:12)

В День военного разведчика в Сертолово Ленинградской области Герою России командиру разведывательного взвода 6 роты Псковских десантников гвардии лейтенанту Д.С.Кожемякину открыли музейную экспозицию

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5 ноября с.г. в День военного разведчика и в год 20-летия подвига воинов-десантников 6 роты, в г. Сертолово Ленинградской области в музее "Честь и гордость Отечества", созданного активистами ветеранских организаций города в МОУ "Гимназия", открылась экспозиция посвященная подвигу земляка - гвардии лейтенанта Дмитрия Сергеевича Кожемякина.В мероприятии приняли участие представители администрации города, активисты Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» и Санкт-Петербурга и Ленинградской области", ветеранские организации, учащиеся гимназии, родственники военнослужащего.Во славу подвига десантников из Пскова в течение 2019 - 2020 годов во всех субъектах Российской Федерации прошли памятные мероприятия, посвященные бессмертному подвигу 6 роты.Командованием Воздушно-десантных войск во взаимодействии с ветеранскими и общественными организациями осуществлялась установка бюстов и памятников военнослужащим, открытие мемориальных досок с присвоением имён погибших десантников улицам, образовательным и культурно-досуговым учреждениям, а так же юнармейским отрядам. Студией военных художников им. М.Б. Грекова разработана и создана диорама подвига воинов-десантников, которая вскоре займет свое место в музее ВДВ в городе Рязани.В местах их рождения открыты Аллеи Героев, созданы музейные экспозиции в городах, где проживали павшие защитники Отечества.СПРАВОЧНОДмитрий Сергеевич Кожемякин родился 30 апреля 1977 года в семье военнослужащего. Окончил Санкт-Петербургское суворовское военное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, по окончании которого в 1999 году был направлен для прохождения службы в г. Псков, в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. С января 2000 года участвовал в контртеррористической операции на территории Северного Кавказа.29 февраля 2000 года командир разведывательного взвода отдельной разведывательной роты Дмитрий Кожемякин вместе со своими подчиненными вел разведку в районе восточного склона горы Истыкорт, обеспечивая выдвижение 6-й парашютно-десантной роты для занятия господствующих высот.Обнаружив передовую группу противника, 6-я рота вступила с ней в бой. Разведчики скрыто обошли боевиков, огнем поддержали своих товарищей и впоследствии бок о бок с гвардейцами парашютно-десантной роты почти сутки сражались с многократно превосходящим по численности отрядом боевиков у высоты 776,0.Во время боя Д.С. Кожемякин был ранен, но остался в строю. Когда закончились боеприпасы, офицер вступил в рукопашную схватку с террористами. Используя нож и приклад автомата он уничтожил еще нескольких боевиков.Указом президента РФ от 12 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга 22 десантникам (21 – посмертно) было присвоено звание Героя России, а остальные 68 (63 – посмертно) награждены орденами Мужества.