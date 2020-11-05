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05.11.2020 (18:51)

С военнослужащим МПЦ ВС РФ проведена итоговая проверка

С военнослужащими Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации в подмосковном Нахабино проведены контрольные занятия в рамках итоговой проверки.

Военные инженеры сдали зачеты по тактической, тактико-специальной, технической, огневой, физической и инженерной подготовкам, радиационной, химической и биологической защите.

Кроме того офицерский состав сдал зачеты проведены по предметам профессионально-должностной подготовки.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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