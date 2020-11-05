Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.11.2020 (20:47)

Командующий войсками ЮВО проверил воинские части армейского корпуса Черноморского флота в Крыму

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников в ходе своей рабочей поездки в Крым проверил готовность воинских частей армейского корпуса Черноморского флота к новому учебному году.

Генерал армии А.Дворников оценил состояние учебно-материальной базы соединения, дислоцированного в районе населенного пункта Перевальное, а также проинспектировал готовность огневого городка на полигоне Ангарский.

«Оборудование полигона способно обеспечить главные задачи боевой подготовки личного состава соединения для совершенствования навыков борьбы с беспилотными летательными аппаратами, шахид-мобилями, а также снайперской и контрснайперской выучки», – отметил командующий войсками ЮВО.

Также офицерами рабочей группы под руководством генерала армии А.Дворникова были оценены действия структурных подразделений пунктов управления и дежурных смен воинских частей армейского корпуса Черноморского флота.

Стоит отметить, что в текущем году все соединения и воинские части ЮВО перешли на новые комплексы управления войсками на базе автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В мотострелковом соединении ЮВО в Волгограде чествовали военных разведчиков
Расчёты С-400 «Триумф» в ходе учения в Крыму уничтожили воздушные цели и отразили нападение диверсантов условного противника
Командующий войсками ЮВО прибыл с рабочей поездкой в Крым
Военнослужащих ЮВО доставили в район проведения учения «Дружба-2020» в Пакистане

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false