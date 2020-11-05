05.11.2020 (20:43)

Военные представители приняли танки Т-72Б3 после модернизации

Боевые машины получили мощный двигатель, современную систему управления огнем и дисплейный комплекс мехвода. Работы производятся в рамках Гособоронзаказа, в соответствии с условиями которого полученные из ремфонда танки Т-72Б проходят капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня Т-72Б3. Конструкторы при разработке танка Т-72 заложили значительный модернизационный потенциал, который в настоящее время активно используется.

Модернизация коснулась практически всех систем, в результате чего улучшилась маневренность машин, повысилась их огневая мощь и уровень защищенности.

Также на Т-72Б3 установлена новая силовая установка повышенной мощности, современная цифровая система связи, дисплейный комплекс механика-водителя. Боевая машина комплектуется новой системой управления огнем с автоматом сопровождения цели, который позволяет значительно сократить время на подготовку наводчиков-операторов, не снижая при этом эффективность стрельбы. Тепловизионные каналы российского производства по своим характеристикам не уступают ранее устанавливавшимся зарубежным.

Каждый танк прошел приемосдаточные испытания, при проведении которых офицеры военного представительства лично проверили все системы с рабочих мест механика-водителя, наводчика-оператора и командира.



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