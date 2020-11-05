05.11.2020 (20:18)

Военному университету Министерства обороны РФ — 101 год

5 ноября в Военном университете Министерства обороны Российской Федерации прошло торжественное мероприятие, посвященное 101-й годовщине создания главного военного гуманитарного вуза страны.

История вуза началась 5 ноября 1919 года, когда приказом по Петроградскому военному округу № 1135 был образован Учительский институт Красной Армии, которому было присвоено имя одного из первых организаторов политической работы Н.Г. Толмачева. Военный университет Министерства обороны, созданный в 1994 году на базе Гуманитарной академии Вооруженных Сил Российской Федерации, по праву считается правопреемником таких прославленных вузов, как Военно-политическая академия имени В.И. Ленина, Военный институт иностранных языков, Военно-юридическая академия, Военно-финансовая академия, Львовское высшее военно-политическое училище, Московская военная консерватория.

Для поздравления личного состава в университет прибыл заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. Он передал поздравления от Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

В ходе выступления генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что Военный университет играет большую роль в системе подготовки военно-политических кадров, особо подчеркнув уникальность учебного заведения, ведущего многоуровневую военно-гуманитарную подготовку офицерских кадров для всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации и многих силовых структур и ведомств России, а также иностранных государств.

В конце торжественной части мероприятия были зачитан указ Президента РФ и приказ Министра обороны РФ о награждении военнослужащих и сотрудников Военного университета. Среди них шесть специалистов были удостоены государственных наград, четыре человека награждены ведомственными наградами и пятеро отмечены медалью Минобороны России «За достижения в военно-политической работе».

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