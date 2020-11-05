05.11.2020 (18:41)

Российские военнослужащие в Приднестровье организовали показательное выступление в День военного разведчика

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ ПРРМ) организовали показательную программу, посвященную Дню военного разведчика.

В Тирасполе военнослужащие продемонстрировали навыки преодоления полосы препятствий и ряд тактических элементов в составе подразделения.

Продолжились праздничные мероприятия показательными выступлениями приемов рукопашного боя. Личный состав ОГРВ ПРРМ продемонстрировал элементы рукопашного боя с огнестрельным и холодным оружием.

В завершение праздника военнослужащие прошли торжественным маршем перед гостями.

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