05.11.2020 (18:41)
Российские военнослужащие в Приднестровье организовали показательное выступление в День военного разведчика
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье (ОГРВ ПРРМ) организовали показательную программу, посвященную Дню военного разведчика.
В Тирасполе военнослужащие продемонстрировали навыки преодоления полосы препятствий и ряд тактических элементов в составе подразделения.
Продолжились праздничные мероприятия показательными выступлениями приемов рукопашного боя. Личный состав ОГРВ ПРРМ продемонстрировал элементы рукопашного боя с огнестрельным и холодным оружием.
В завершение праздника военнослужащие прошли торжественным маршем перед гостями.
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