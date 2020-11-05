05.11.2020 (17:50)

Для Кронштадтского морского кадетского военного корпуса созданы и испытаны два радиоуправляемых катамарана

Для Кронштадтского морского кадетского военного корпуса созданы два радиоуправляемых катамарана. Катамараны успешно прошли испытания на открытой воде Финского залива. По своей сути катамараны представляют собой мобильные многоцелевые роботизированные комплексы (катамараны-лаборатории), получившие наименование «Кадет-М». Учебные и технологические задачи для катамарана разработаны методистами лабораторий инновационных образовательных технологий и технических средств обучения Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса, а также кадетами и преподавателями кружка «Инженеры будущего». Создание корпуса катамаранов велось в тесном сотрудничестве с Центром развития инноваций Политехнического университета (Санкт-Петербург) и Объединенной судостроительной корпорации, в лице Средне-Невского судостроительного завода. В проекте безэкипажного катамарана реализован искусственный интеллект.

Катамаран предназначен для учебных научно-исследовательских целей:

- проведения экспериментов и исследований в условиях морского похода в разных широтах, проведения экспериментов и исследований акваторий,

Катамаран смоделирован как легкосборный конструктор - алюминиевая рама с поплавками из углепластика, вес около 100 кг; развивает скорость - 12 узлов. Несет на борту три сменных модуля с исследовательским оборудованием, в том числе и модуль с роботизированным рукой-манипулятором. Наряду с этим, катамаран оснащен датчиками системы технического зрения и навигации. В настоящее время идет внедрение радиоуправляемого безэкипажного ктамарана в учебный процесс (разрабатываются специальные образовательные методики).

Внедрение данного вида высокотехнологичного учебного оборудования в систему образования Кронштадтского морского военного корпуса позволяет существенно повысить интерес кадет к изучению предметов, как основного общего образования, так и поднять на более высокий качественный уровень их технические навыки и компетенции.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов дал указание проанализировать опыт использования радиоуправляемых катамаранов в учебном процессе военно-морских учебных заведений и широко использовать его в довузовских образовательных организациях ВМФ. Прорабатывается вопрос создания кадетского флота морских беспилотников, в рамках организуемой по указанию Главкома ВМФ на базе Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса инженерно-технической школы IT-технологий военно-морской направленности.

В реализации проекта участвуют Кронштадтский морской кадетский военный корпус, Санкт-Петербургского политехнический университет, Объединенная судостроительная корпорация, Фонд содействия инновациям, научно-технический центр «Хэвел» и другие.

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