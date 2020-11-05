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05.11.2020 (18:17)

Свой профессиональный праздник разведчики ЗВО отметили масштабными учениями в Московской и Нижегородской областях

Военнослужащие разведывательных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отметили профессиональный праздник масштабными учениями в Московской и Нижегородской областях.

Согласно замыслу учения, разведчики обнаружили скопления террористов в заброшенном доме. Снайпер бесшумно поразил часового, а ударная группа штурмом атаковала здания и уничтожила боевиков.

Кроме того, в ходе мероприятия разведгруппы совершили марш-бросок в заданный район, где организовали засаду на дороге, ведущей к узлу связи условного противника, а также отработали задачи по организации засады на колонну техники противника, установку взрывных устройств, маскировку своих позиций, слаженность действий при блокировании и захвате автомобилей с целью изъятия важных документов и пленения «языка».

В ходе выполнения задач были применены современное специальное оружие АС «Вал», ВСС «Винторез» и крупнокалиберные снайперские комплексы АСВК «Корд». В мероприятиях боевой подготовки принимали участие свыше 1000 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.

Учения прошли в преддверии Дня военного разведчика под руководством командующего танковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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