05.11.2020 (18:07)
Более 30 зданий соединений и воинских частей Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли специальную обработку
В соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных на территории 26 субъектов Российской Федерации, прошли мероприятия по специальной обработке зданий и сооружений.
Особое внимание при этом было уделено дезинфекции штабов, контрольно-пропускных пунктов, лестничных пролетов, столовых и казарменных помещений.
Обработка внутренних помещений проводилась методом орошения с помощью автономных приборов специальной обработки с хлорсодержащими составами.
На территории соединений и воинских частей объединения в качестве превентивных санитарно-эпидемических мер, поддерживается масочный режим и осуществляется регулярная термометрия.
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