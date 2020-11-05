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05.11.2020 (18:07)

Более 30 зданий соединений и воинских частей Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли специальную обработку

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных на территории 26 субъектов Российской Федерации, прошли мероприятия по специальной обработке зданий и сооружений.

Особое внимание при этом было уделено дезинфекции штабов, контрольно-пропускных пунктов, лестничных пролетов, столовых и казарменных помещений.

Обработка внутренних помещений проводилась методом орошения с помощью автономных приборов специальной обработки с хлорсодержащими составами.

На территории соединений и воинских частей объединения в качестве превентивных санитарно-эпидемических мер, поддерживается масочный режим и осуществляется регулярная термометрия.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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