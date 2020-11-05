05.11.2020 (18:01)

Юнармия отпраздновала День народного единства рекордами

4 ноября День народного единства одними из первых встретили юнармейцы Приморья. Во Владивостоке у Дома молодежи ребята развернули огромную копию Знамени Победы.

«Красный цвет знамени — это символ Победы. А еще — это главный символ юнармейского движения. Ребята в Юнармии знают историю своей страны, чтут и уважают её», — подчеркнул глава штаба Юнармии Приморского края Михаил Любецкий.

А вот выше всех оказались юнармейцы Дагестана. В День народного единства активисты движения покорили гору Тарки Тау. С вершины они обратились со словами поддержки ко всем россиянам.

А в Краснокаменске Красноярского края решили отметить праздник на полном ходу — воспитанники Юнармии устроили автопробег, посетив памятные места.

В Самарской области 4 ноября ставили рекорды. В праздничный день к региональному отделению движения присоединилась 40-тысячная участница.

«Во Всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия» молодежь чтит и уважает традиции государства. В День народного единства ребята показали, что их объединяет на самом деле. У всех активистов движения одна общая сила — любовь к Отчизне. Юнармейцы не просто поддержали акции, мероприятия и флешмобы, в большинстве случаев они выступили в роли организаторов и идейных вдохновителей», — рассказали в пресс-службе движения.

Стоит отметить, что в этом году из соображений санитарной безопасности большинство торжественных мероприятий проходили в формате онлайн, а офлайн акции проводились со всеми необходимыми мерами предосторожности.

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