05.11.2020 (17:53)

В октябре войска ЦВО получили более 120 единиц вооружения и техники

В октябре текущего года соединения, воинские части и учреждения Центрального военного округа (ЦВО) получили более 120 единиц вооружения, специальной бронированной, колесной и гусеничной техники. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

В течение октября в войска округа поступило 122 единицы вооружения и военной техники различной номенклатуры. В числе поступивших боевых машин — комплексы артиллерийской разведки, станции комплексной очистки воды СКО-10К, цифровые релейные станции Р-416ГМ, более 50 армейских грузовиков «Мустанг», седельных тягачей и топливозаправщиков, а также современные санитарные автомобили.

Центральный военный округ дислоцирован на территории и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входят ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.



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