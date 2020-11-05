05.11.2020 (17:50)
В Самарской области более 10 тыс. школьников пополнили ряды Юнармии с начала года
С января по ноябрь 2020 года более 10 тыс. юношей и девушек Самарской области в возрасте от 8 до 17 лет вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
По данным автоматизированной информационной системы в Самарской области прошел регистрацию 10-тысячный юнармеец. Им стала воспитанница Безенчукской детской школы искусств Мария-Надежда Дружинина.
Главной целью движения «Юнармия» является патриотическое воспитание молодежи, подготовка к службе в Вооруженных Силах, сохранение и приумножение традиций. Для достижения этих целей юнармейцы принимают участие в различных соревнованиях, совершают походы по местам боевой славы и участвуют в мини-парадах под окнами ветеранов. Опытные наставники обучают ребят стрельбе из оружия, оказанию первой медицинской помощи и ориентированию на местности и по карте.
Самарская область, в которой зарегистрировано более 40 тыс. школьников, занимает первое место в Российской Федерации по количеству юнармейцев.