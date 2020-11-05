05.11.2020 (17:49)
Более 3 тыс. человек пополнили ряды Юнармии ЦВО в октябре
В октябре более 3 тыс. школьников в регионах дислокации войск Центрального военного округа (ЦВО) вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Более 3 тыс. школьников произнесли клятву юнармейца, пообещав стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, быть достойными патриотами и гражданами Российской Федерации.
На сегодняшний день количество участников движения «Юнармия» в ЦВО составляет 280 тыс. человек.
Юнармейцы ЦВО участвуют в поисковых экспедициях, шефствуют над памятниками воинской славы, оказывают шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труда, семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.
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