05.11.2020 (17:46)

Зенитное ракетное соединение ЦВО в Алтайском крае подтвердило почетное наименование «ударное»

Зенитное ракетное соединение 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Алтайском крае, подтвердило почетное наименование «ударное» по результатам боевой подготовки в 2020 учебном году.

Проверка военнослужащих включала сдачу нормативов по основным предметам боевой подготовки, выполнение контрольных стрельб из стрелкового оружия, вождение боевых машин, а также проверку состояния укомплектованности подразделений и уровень воинской дисциплины.

Кроме этого, расчеты комплексов «Бук-М3» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области на отлично выполнили ракетные стрельбы и поразили все высокоманевренные и аэродинамические цели.

Наименование «ударное» присваивается специальным приказом Министра обороны России наиболее боеспособным соединениям.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице