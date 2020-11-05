05.11.2020 (17:46)
Зенитное ракетное соединение ЦВО в Алтайском крае подтвердило почетное наименование «ударное»
Зенитное ракетное соединение 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Алтайском крае, подтвердило почетное наименование «ударное» по результатам боевой подготовки в 2020 учебном году.
Проверка военнослужащих включала сдачу нормативов по основным предметам боевой подготовки, выполнение контрольных стрельб из стрелкового оружия, вождение боевых машин, а также проверку состояния укомплектованности подразделений и уровень воинской дисциплины.
Кроме этого, расчеты комплексов «Бук-М3» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области на отлично выполнили ракетные стрельбы и поразили все высокоманевренные и аэродинамические цели.
Наименование «ударное» присваивается специальным приказом Министра обороны России наиболее боеспособным соединениям.