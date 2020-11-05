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05.11.2020 (17:46)

Зенитное ракетное соединение ЦВО в Алтайском крае подтвердило почетное наименование «ударное»

Зенитное ракетное соединение 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в Алтайском крае, подтвердило почетное наименование «ударное» по результатам боевой подготовки в 2020 учебном году.

Проверка военнослужащих включала сдачу нормативов по основным предметам боевой подготовки, выполнение контрольных стрельб из стрелкового оружия, вождение боевых машин, а также проверку состояния укомплектованности подразделений и уровень воинской дисциплины.

Кроме этого, расчеты комплексов «Бук-М3» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области на отлично выполнили ракетные стрельбы и поразили все высокоманевренные и аэродинамические цели.

Наименование «ударное» присваивается специальным приказом Министра обороны России наиболее боеспособным соединениям.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Проверка боеготовности
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