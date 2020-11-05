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05.11.2020 (17:45)

Сапёры Балтийского флота за минувший день обезвредили девять боеприпасов времён Великой Отечественной войны

За прошедший праздничный день группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредила девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области.

Сапёры обезвредили восемь 82-мм артиллерийских снаряда обнаруженных на ул. Балтийское шоссе Светловского городского округа и один артиллерийский снаряд такого же калибра на территории поселка Владимировка Гурьевского городского округа.

Обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 4,5 тыс. различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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