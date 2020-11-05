05.11.2020 (17:43)

Расчеты самарского полка ПВО убыли в Астраханскую область для получения ЗРС С-400 «Триумф»

Расчеты самарского зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО) убыли на полигон Капустин Яр (Астраханская область) для получения зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Новая система С-400 впервые поступит в полк и заменит стоящую на вооружении ЗРС С-300.

Самарские зенитчики прошли переподготовку в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области. По прибытии на полигон им предстоит принять новую ЗРС С-400, пройти дополнительное обучение на данной системе, сдать зачеты на допуск к выполнению боевых стрельб.

«Это второй в текущем году зенитный ракетный полк ЦВО, который перевооружится на С-400 «Триумф», – добавил начальник зенитно-ракетных войск 14-й армии ВВС и ПВО ЦВО полковник Геннадий Шлаг.

С-400 «Триумф» – российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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