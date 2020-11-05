05.11.2020 (17:41)
Новейшие РСЗО «Торнадо-Г» поступили в 631-й учебный центр в Саратове
Партия из двух новейших 122-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» поступила на вооружение 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии), дислоцированного в Саратовской области.
РСЗО «Торнадо-Г» предназначена для нанесения ударов по живой силе, бронетехнике, артиллерийским батареям и командным пунктам противника. По своей боевой эффективности «Торнадо-Г» в 2,5–3 раза превосходит возможности РСЗО «Град» за счет повышенной мощности боеприпаса.
Кроме того, автоматизированная система управления огнём осуществляет наведение пакета с направляющими без выхода экипажа из кабины, так как топогеодезическая привязка проходит в автоматическом режиме.
Новая техника позволит готовить высококвалифицированных младших специалистов для службы в артиллерийских подразделениях.