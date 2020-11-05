05.11.2020 (17:42)

Новобранцы Балтийского флота обучаются по программе общевойсковой подготовки

Новобранцы, прибывающие для прохождения военной службы в соединения и воинские части Балтийского флота в рамках осеннего призыва 2020 года, приступают к обучению по программе общевойсковой подготовки.

С молодым пополнением проводится комплекс занятий по тактической подготовке, военной медицине и топографии. Все призывники выполнят нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, а также изучат технические характеристики, правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования Общевоинских уставов.

Перед распределением в части на пунктах отбора все новобранцы сдают специальные ПЦР-тесты на COVID-19. Призывников отправляют по месту службы только после двух отрицательных тестов.

Новобранцы, прибывающие в соединения и воинские части Балтийского флота, первые две недели службы проводят в отдельных помещениях в условиях изоляции и проходят 10-дневную медикаментозную профилактику противовирусными препаратами и поливитаминами для предупреждения заболеваний органов дыхания, повышения иммунитета и адаптации к новым климатическим условиям.

После начальной военной подготовки в местах прохождения службы призывники примут Военную присягу на верность Родине.

Всего в ходе осеннего призыва 2020 года корабли и части Балтийского флота пополнят более 5 тыс. человек.

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