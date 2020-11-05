05.11.2020 (17:41)

В мотострелковом соединении ЮВО в Волгограде чествовали военных разведчиков

В День разведчика военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области организовали праздничные мероприятия.

Разведчики соединения подготовили для гостей показательную программу с проведением засады, налета и тактико-огневого боя со средствами имитации, поединки по рукопашному и ножевому бою, также продемонстрировали современную экипировку и снаряжение «Ратник», вооружение и военную технику, комплексы связи, разведки и беспилотные летательные аппараты.

Военнослужащие показали приёмы и методы, направленные на преодоление экстремальных ситуаций, соорудили из подручных материалов убежища, научили добывать огонь и пищу, продемонстрировали способы прогрева жилища в условиях низких температур.

Мероприятие проводилось в условиях строгого соблюдения требований, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции.

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