05.11.2020 (17:38)

Около 4,5 тыс. обращений граждан поступило в адрес командования ЦВО с начала года

Около 4.5 тыс. обращений в адрес командования Центрального военного округа (ЦВО) поступило в отдел по работе с обращениями граждан военного округа. Об этом сообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан (общественной приемной Министра обороны РФ) ЦВО Ирина Лебедева.

«С начала года в отдел поступило около 4,5 тыс. обращений граждан. Основной тематикой обращений стали вопросы поступления на военную службу по контракту, жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей, призыва и получения документов и сведений из военных архивов», -сказала Ирина Лебедева.

Она отметила, что в условиях введенных ограничений, прием обращений ведется посредством интернета, а также открытых круглосуточных горячих телефонных линий.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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