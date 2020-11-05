05.11.2020 (17:38)

Расчёты С-400 «Триумф» в ходе учения в Крыму уничтожили воздушные цели и отразили нападение диверсантов условного противника

С боевыми расчётами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» в Крыму проведено учение по отражению нападения условных диверсантов.

В рамках учения по противовоздушной обороне военнослужащие дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по свёртыванию ЗРС и совершению марша в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

В ходе марша на колонну было совершено нападение условных диверсантов. Военнослужащие подразделения охраны и обороны в составе колонны приняли бой и уничтожили «противника».

После совершения марша боевые расчёты дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению целей с их последующим уничтожением путём выполнения электронных пусков ракет.

Для максимального приближения обстановки к боевой на учении были использованы холостые боеприпасы и средства имитации взрывных устройств.

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