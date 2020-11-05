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05.11.2020 (17:38)

Боевые расчеты радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО совершили марш из Астраханской области

Подразделения радиотехнических войск Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа совершили марш из Центра боевой подготовки и боевого применения зенитных ракетных войск (Астраханская область) в пункты постоянной дислокации после участия в конкурсе «Воздушные рубежи-2020».

Марш проходил комбинированным способом в несколько этапов. Сначала военнослужащие осуществили переезд протяженностью более 50 км по пересеченной местности к месту погрузки военной техники на железнодорожный транспорт. Затем — марш на расстояние свыше 2 тыс. км и переезд на дежурные позиции в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

В ходе соревнований специалисты радиотехнических войск выполняли задачи по свертыванию техники, формированию автомобильных колонн, совершению марша в указанный район, отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также преодолению зараженных участков местности.

Команда специалистов радиотехнических войск Ленинградской ВВС и ПВО Западного военного округа одержала победу в номинации конкурса на лучший расчет радиолокационной станции «Подлёт».

Всего в конкурсе приняли участие 19 команд от объединений ВВС и ПВО всех военных округов, Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, а также соединений и воинских частей непосредственного подсинения главному командованию ВКС. Всего — более 200 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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