05.11.2020 (17:34)

Более 17 тыс. человек приняло участие в акции «Есть такая профессия — Родину защищать!» в регионах дислокации войск ЦВО

Более 17 тыс. человек приняли участие в VI Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия — Родину защищать!», которая прошла в 29 регионах дислокации войск Центрального военного округа (ЦВО), в том числе с использованием дистанционных технологий. Акция стартовала 15 октября и продлилась две недели.

К акции были привлечены учащиеся и выпускники школ, колледжей и лицеев. Особое внимание в ходе мероприятий было уделено работе с воспитанниками довузовских образовательных организаций, центров военно-патриотического воспитания и юнармейских организаций.

Акция была организована в форме тематических онлайн-встреч, показов вооружения и военной техники, а также встреч учащихся с военнослужащими соединений и воинских частей ЦВО.

Справочно:

Центральный военный округ дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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