05.11.2020 (17:33)

Танковая дивизия ЦВО получила подвижный полевой банный комплекс

Подразделения материально-технического обеспечения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, получили комплект полевых банных комплексов ППБ-23 на базе армейского грузовика КамАЗ с колесной формулой 8х8.

ППБ-23 предназначена для помывки личного состава, находящегося в полевых условиях. В автономном режиме без дозаправки ППБ-23 способна организовать помывку для более 120 военнослужащих. При этом условия окружающей среды не влияют на пропускную способность комплекса. ППБ-23 эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 градусов по Цельсию.

ППБ-32 дополнительно комплектуется каркасными палатками ПК-20 и резервуаром для хранения воды РДВ-5000.

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