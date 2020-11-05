05.11.2020 (15:31)

Военнослужащие ЦВО в Самаре поздравили 94-летнего ветерана-разведчика с профессиональным праздником



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ЦВО в Самаре поздравили 94-летнего ветерана-разведчика с профессиональным праздником

В День военного разведчика военнослужащие 2-й армии Центрального военного округа (ЦВО) устроили в Самаре праздничное представление для 94-летнего ветерана военной разведки, участника Великой Отечественной войны, награжденного двумя медалями «За отвагу», Виктора Исаевича Метрикина.

Поздравление фронтовик принял во дворе своего дома. Военнослужащие поблагодарили Виктора Исаевича за большое наследие и Победу, подарили цветы и памятную фотографию с мини-парада, который был организован для ветерана к 75-летию Победы.

Специально для демонстрации фронтовику в День военного разведчика со склада ЦВО была запрошена раритетная экипировка и пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) — с таким же Виктор Исаевич прошел войну. Он подержал в руках уже ставшее легендарным оружие и не мог сдержать эмоций. Ветерану также показали экипировку современных разведчиков.

Праздничность мероприятию придавал военный оркестр, который исполнил для Виктора Исаевича попурри из фронтовых мелодий. В заключение разведчики коллективно продемонстрировали ветерану свои умения и навыки рукопашного боя.

Виктор Исаевич Метрикин родился 20 августа 1926 года. В 17 лет пошел в военкомат проситься на фронт. Службу проходил в 353-м полку четвертой ударной армии, был войсковым разведчиком. В 1943 году на границе с Латвией получил тяжелое ранение. За личное мужество и героизм, проявленные на полях сражений, был награжден двумя медалями «За отвагу», а в послевоенные годы — орденом Отечественной войны II степени, а также более чем 15 медалями.

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