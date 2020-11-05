05.11.2020 (16:16)

Командующий войсками ЮВО прибыл с рабочей поездкой в Крым

Командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников прибыл в Крым с рабочей поездкой, в ходе которой проверит выполнение мероприятий подготовительного периода в соединениях и воинских частях Черноморского флота, объединении ВВС и ПВО.

Офицерами рабочей группы под руководством командующего также будут оценены действия структурных подразделений пунктов управления и дежурных смен воинских частей армейского корпуса Черноморского флота, оперативных служб военных аэродромов и частей морской авиации.

Кроме того, командующий проверит готовность учебно-материальной базы воинских частей и полигонов к началу нового учебного года. Особое внимание в ходе проверки будет уделено оборудованию учебных мест для боевой подготовки личного состава в освоении навыков борьбы с беспилотными летательными аппаратами, шахид-мобилями, снайперской и контрснайперской подготовки, отработки действий в составе тактического воздушного десанта.

В ходе рабочей поездки в воинские части ЮВО, дислоцированные в Крыму и Севастополе, генерал армии А. Дворников также проверит состояние объектов социальной инфраструктуры, в том числе общежитий личного состава, столовых, медицинских и культурно-досуговых учреждений.

Подготовительный период в соединениях и воинских частях ЮВО проводится до 25 ноября текущего года

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