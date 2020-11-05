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05.11.2020 (16:54)

Военкомат Башкирии отправил на самолете призывников для службы в Калининградскую область

Фото Видео

Военный комиссариат Башкирии отправил на самолёте воинскую команду с призывниками в Калининградскую область.

«Сегодня вы отправляетесь защищать нашу Родину. Многие из вас приобретут что-то новое для себя: одни впервые полетят на самолете, вторые впервые увидят море, кто-то за этот год переосмыслит ценности в жизни. Но, самое главное, вы найдете себе товарищей. Желаю вам с честью отслужить, вернуться домой здоровыми и возмужавшими», - сказал военком региона полковник Михаил Блажевич.

На воздушных судах и в автобусах предварительно проводится дезинфекция. Перед отправкой к местам прохождения службы все призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. Каждому выдали комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Осенью из Башкирии планируется отправить для прохождения военной службы более 4 тысяч новобранцев.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Центральный военный округ
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