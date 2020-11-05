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05.11.2020 (16:47)

В Самарской области масштабно отметили День военного разведчика

Фото Видео

В бригаде специального назначения Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области, разведчики на практике продемонстрировали свои умения и навыки, а также почтили память сослуживцев, погибших при исполнении воинского долга. 

Началось мероприятие с возложения цветов и венков к памятнику погибшим разведчикам, а также бюстам Героя Советского Союза Георгия Дикуна, Героев России Алексея Дергунова и Антона Ушакова. После минуты молчания и прохождения перед памятниками торжественным маршем разведчики показали на плацу воинской части элементы рукопашного боя с применением оружия и эпизод боя при взятии «языка». Подразделения на бронеавтомобилях «Тигр» осуществили налёт на условное здание, где засели вооружённые формирования. Разведчики огнём из гранатомётов АГС-17, крупнокалиберных пулеметов НСВ, а также новейших автоматов Калашникова АК-12 подавили «противника» и добыли ценные сведения. 

Всего в праздновании Дня военного разведчика приняли участие свыше 1 тыс. человек. Гости на мероприятие были допущены после сдачи теста на коронавирус и прохождения дезинфекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Разведывательные подразделения
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