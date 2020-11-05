05.11.2020 (16:47)

В Самарской области масштабно отметили День военного разведчика



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Самарской области масштабно отметили День военного разведчика

В бригаде специального назначения Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области, разведчики на практике продемонстрировали свои умения и навыки, а также почтили память сослуживцев, погибших при исполнении воинского долга.

Началось мероприятие с возложения цветов и венков к памятнику погибшим разведчикам, а также бюстам Героя Советского Союза Георгия Дикуна, Героев России Алексея Дергунова и Антона Ушакова. После минуты молчания и прохождения перед памятниками торжественным маршем разведчики показали на плацу воинской части элементы рукопашного боя с применением оружия и эпизод боя при взятии «языка». Подразделения на бронеавтомобилях «Тигр» осуществили налёт на условное здание, где засели вооружённые формирования. Разведчики огнём из гранатомётов АГС-17, крупнокалиберных пулеметов НСВ, а также новейших автоматов Калашникова АК-12 подавили «противника» и добыли ценные сведения.

Всего в праздновании Дня военного разведчика приняли участие свыше 1 тыс. человек. Гости на мероприятие были допущены после сдачи теста на коронавирус и прохождения дезинфекции.

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