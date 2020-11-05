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05.11.2020 (16:34)

Военные автоинспекторы ЦВО провели профилактическую акцию «Автошина» с военными водителями на Южном Урале

Военнослужащие территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области, провели профилактическую акцию «Автошина» в преддверии сезона гололедицы на дорогах.

В рамках акции военнослужащие ВАИ ЦВО и сотрудники государственной автоинспекции по Челябинской области провели совместный рейд на дорогах, в ходе которого провели замеры остаточной высоты рисунка протекторов шин военных транспортных средств. Военные автоинспекторы разъяснили водителям сезонные требования, предъявляемые к автомобильным шинам, а также акцентировали внимание на недопустимость использования изношенных покрышек.

Целью акции «Автошина» является повышение информированности военных водителей, профилактика и предупреждение сезонных дорожно-транспортных происшествий с участием военнослужащих, выполняющих задачи на служебном транспорте.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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