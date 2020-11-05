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05.11.2020 (16:21)

Большой противолодочный корабль «Североморск» совершил переход из Норвежского моря в Баренцево

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» совершил переход из Норвежского моря в Баренцево. Завтра состоится торжественная встреча экипажа в главной базе Северного флота.

По маршруту перехода в Норвежском море экипаж БПК «Североморск» принял участие в учении по поиску подводных лодок условного противника и отработал противовоздушную оборону корабля.

Большой противолодочный корабль «Североморск» - флагман девятого арктического похода кораблей и судов Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. После окончания похода в Арктику он выполнил поставленные задачи в Северной Атлантике во взаимодействии с танкером «Сергей Осипов».

В общей сложности корабль находится в море три месяца. За это время им пройдено более 12 тысяч морских миль и отработано более 10 тактических учений с применением артиллерийского, ракетного и морского противолодочного оружия.

Командует кораблём капитан 1 ранга Анатолий Кожуров.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Корабли
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